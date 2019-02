Die USA erhöhen den Druck auf Venezuelas Staatschef Maduro.

US-Vizepräsident Pence kündigte in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá weitere Sanktionen der Vereinigten Staaten an. Zugleich forderte er die Mitgliedsländer der Lima-Gruppe auf, das venezolanische Vermögen aus Öl-Einnahmen zu blockieren. Die Lima-Gruppe ist ein Bündnis von 14 Staaten in Mittel- und Südamerika, an dem auch Kanada beteiligt ist. Kolumbiens Präsident Duque stellte sich - wie Pence - demonstrativ hinter den selbsternannten Übergangspräsidenten Venezuelas, Guaidó.



Inzwischen beantragten die USA nach Angaben von Diplomaten auch eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. Hintergrund ist die Weigerung Maduros, Hilfsgüter nach Venezuela zu lassen. Maduro befürchtet, die Lieferungen könnten ein erster Schritt hin zu einer US-Militärintervention sein.