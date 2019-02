Die US-Regierung ruft offen zu einem Machtwechsel in Venezuela auf. Vizepräsident Pence sagte vor Exil-Venezolanern in Florida, es sei an der Zeit, dem Maduro-Regime ein Ende zu machen. Jetzt sei nicht der Moment für Dialog.

Die USA unterstützen in dem Machtkampf den selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó. Präsident Trump hatte ihn anerkannt, unmittelbar nachdem Guaidó sich zum Übergangspräsidenten ausgerufen hatte.



Guaidó rief für heute zur - nach seinen Worten - größten Demonstration in der Geschichte des Landes auf. Er betont, mit der Kundgebung solle dem Ultimatum von vier der 28 EU-Mitgliedstaaten Nachdruck verliehen werden. Sie haben Staatschef Maduro aufgefordert, bis Sonntag eine Neuwahl zur Präsidentschaft anzusetzen - andernfalls wollen sie Guaidó anerkennen. Auch Maduros Anhänger wollen demonstrieren.

Verbündete und deren Interessen

