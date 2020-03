In Venezuela haben Polizisten eine Demonstration der Opposition gestoppt.

Nach örtlichen Berichten kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Korrespondentenberichten zufolge Tränengas ein, als die Demonstranten sich auf das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Caracas zubewegten. Demonstranten warfen Steine in Richtung der Polizei.



An der Spitze der Demonstration stand der selbsternannte Interimspräsident Guaidó, der auf die Absetzung von Präsident Maduro dringt. - Venezuela befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Seit 2015 haben fast fünf Millionen Menschen das Land verlassen.