US-Außenminister Pompeo hat dem selbsternannten Präsidenten Venezuelas, Guaidó, weitere Unterstützung zugesagt.

Pompeo sagte nach einem Treffen mit Guaidó in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, die Tyrannei von Präsident Maduro müsse beendet werden. Die USA stünden dauerhaft an der Seite des venezolanischen Volkes. Guaidó forderte mehr diplomatischen Druck, um Maduro aus der Regierung zu drängen.



Guaidó war am Sonntag trotz einer Ausreisesperre nach Kolumbien gereist. Morgen will er nach Brüssel fliegen, wo er vom EU-Außenbeauftragten Borrell empfangen wird. Danach ist ein Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos geplant.