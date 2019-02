US-Außenminister Pompeo hat Maßnahmen Washingtons zur Unterstützung der Demokratie in Venezuela angekündigt. Nun sei die Zeit zum Handeln gekommen, um dem verzweifelten Volk zu helfen, schrieb Pompeo per Twitter.

Zugleich verurteilte er das gewaltsame Vorgehen der venezolanischen Sicherheitskräfte an Grenzübergängen, über die Hilfsgüter aus dem Ausland in den südamerikanischen Krisenstaat gebracht werden sollten.



Kolumbien ordnete die Rückkehr der Lastwagen mit Lieferungen für Venezuela an. Der friedliche und humanitäre Einsatz sei von der Regierung unter Staatschef Maduro an der Grenze der Nachbarstaaten gewaltsam gestört worden, erklärte der kolumbianische Außenminister Trujillo. An den Übergängen seien 255 Venezolaner und 30 Kolumbianer verletzt worden. Auch an der Grenze zu Brasilien kam es zu Gewalt; dort gab es mehrere Tote.



Maduro verkündete den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien. Den Schritt begründete er damit, dass das Nachbarland aktiv daran mitgewirkt habe, Hilfslieferungen nach Venezuela zu transportieren. In ihnen sieht Maduro einen Vorwand für eine Militärintervention der USA. In Venezuela streiten der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó, der die Hilfslieferungen befürwortet, und der umstrittene Staatschef Maduro um die Macht. Guaidó kündigte für morgen ein Treffen mit US-Vizepräsident Pence in Bogotá an.