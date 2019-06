Venezuelas Präsident Maduro ermöglicht UNO-Inspekteuren einen Besuch in den Gefängnissen seines Landes.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erklärte bei einem Besuch in der Hauptstadt Caracas, es sei ihr erlaubt worden, ein kleines Team in die Internierungslager zu schicken. Sie rief die Behörden in Venezuela dazu auf, alle jene freizulassen, die nur wegen der friedlichen Äußerung ihrer Meinung inhaftiert worden seien. Bachelet berichtete von Folterungen in Haftanstalten. Sie räumte jedoch ein, dass auch Anhänger der Regierung Opfer von Gewalt geworden seien. Die UNO-Menschenrechtskommissarin hatte sich in dem südamerikanischen Land sowohl mit Staatpräsident Maduro als auch mit Oppositionsführer Guaido getroffen.