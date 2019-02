Im Streit um geplante Hilfslieferungen hat Venezuelas Präsident Maduro die Schließung der Grenze zu Brasilien angeordnet.

Er erwäge auch, die Grenzübergänge zum Nachbarland Kolumbien zu schließen, sagte Maduro im Fernsehen. Die USA hatten auf Bitten des selbsternannten Staatschefs und Oppositionsführers Guaido Hilfsgüter geschickt. Sie lagern derzeit in Sammelstellen an der kolumbianischen und brasilianischen Grenze. Präsident Maduro verweigert die Einfuhr und spricht von einem Vorwand für eine US-Militärintervention. Medienberichten zufolge hat Venezuelas Regierung sämtliche Häfen und den Luftraum gesperrt. Die Armee sei in Alarmbereitschaft versetzt worden.