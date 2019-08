Der venezolanische Präsident Maduro hat die für heute geplante neue Gesprächsrunde mit der Opposition abgesagt.

In einer Mitteilung hieß es, die Regierung werde nicht an den Gesprächen auf der Karibikinsel Barbados teilnehmen. Diese Verhandlungen unter der Vermittlung Norwegens hätten bis morgen dauern sollen. Als Grund für die Absage nannte Maduro das Einfrieren von Vermögen durch die US-Regierung. Dies sei eine "schwere Aggression".



Am Montag hatte Washington entschieden, alle Vermögen der venezolanischen Regierung in den Vereinigten Staaten einzufrieren. Zudem gilt ein Handelsverbot, so dass Amerikaner ab sofort keine Geschäfte mehr mit der Regierung in Caracas machen dürfen.