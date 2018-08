Venezuelas Präsident Maduro will die Benzinpreise in seinem Land anheben.

Benzin müsse zu einem international gängigen Preis verkauft werden, um den Schmuggel beispielsweise nach Kolumbien einzudämmen, sagte Maduro in einer Fernsehansprache. Künftig solle der Treibstoff nur noch an diejenigen Bürger verbilligt verkauft werden, die dafür eine Berechtigung haben. Bisher kostet Benzin in dem ölreichen südamerikanischen Land fast nichts. Für einen auf dem Schwarzmarkt getauschten US-Dollar könnte man fünf Millionen Liter bekommen. Genauso viel kostet ein Kilo Huhn. Sollte der Preis an das Welt-Niveau angeglichen werden, wird Benzin für die meisten Bürger unerschwinglich.



Maduro zufolge gehen Venezuela durch den Schmuggel von Treibstoff pro Jahr umgerechnet knapp 16 Milliarden Euro verloren. Die Wirtschaft Venezuelas befindet sich im freien Fall. Der Internationale Währungsfond erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr eine Million Prozent erreichen wird.