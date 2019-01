In Venezuela haben erneut Tausende Menschen gegen Präsident Maduro protestiert.

Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas forderte der selbsternannte Übergangspräsident Guaido das Militär auf, sich der Opposition anzuschließen und keine Gewalt gegen die Bevölkerung anzuwenden. Zugleich rief er zu weiteren Demonstrationen auf. US-Präsident Trump erklärte in einem Telefonat mit Guaido, die Vereinigten Staaten unterstützten den Kampf zur Wiedererlangung der Demokratie in Venezuela. Maduro bot der Opposition in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti Gespräche und vorgezogene Parlamentswahlen an.



Auch der Bundestag in Berlin debattierte in einer aktuellen Stunde über das Thema. Außenminister Maas sagte, in Venezuela würden Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von Maduro mit Füßen getreten. Die Bundesregierung stelle sich deshalb an die Seite des venezolanischen Volkes.