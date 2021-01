In Venezuela verschärfen die regierenden Sozialisten den Druck auf die Opposition.

Die neu gewählte Nationalversammlung setzte in ihrer ersten Sitzung eine Kommission ein, die - so wörtlich - "Verbrechen" der bisher das Parlament dominierenden Opposition untersuchen soll. Wie Medien melden, geht es dabei um den Vorwurf des Diebstahls staatlicher Mittel. Die Kommission solle die Verantwortlichen ermitteln. Der frühere Parlamentspräsident und Oppositionsführer Guaidó bestreitet die Vorwürfe.



Der autoritär regierende Präsident Maduro hatte nach der umstrittenen Wahl am 6. Dezember den Sieg für seine sozialistische Partei reklamiert, die nun fast alle Sitze in der Nationalversammlung hält.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.