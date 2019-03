In Venezuela ist die Stromversorgung nach Angaben der Regierung nahezu vollständig wiederhergestellt.

Fast eine Woche lang litt das südamerikanische Land unter einem flächendeckenden Stromausfall. Informationsminister Rodriguez teilte mit, jetzt gebe es nur noch wenige Probleme in einzelnen Ortschaften nahe der Hauptstadt Caracas. Die Opposition habe versucht, mit der Störung der Energieversorgung einen Völkermord herbeizuführen, so Rodriguez. Die venezolanische Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Sabotage gegen den Oppositionsführer und selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó ein.



Die Regierung von Venezuela unter Staatschef Maduro wirft ihren politischen Gegnern vor, mit einem Cyberangriff die Stromversorgung zum Zusammenbruch geführt zu haben. Die Opposition sieht die Ursache dagegen in Missmanagement und mangelnder Wartung der Infrastruktur.



Während des Stromausfalls in Venezuela wurden nach Angaben der Handelskammer zahlreiche Geschäfte geplündert. Es sei ein Verlust in Millionenhöhe entstanden.