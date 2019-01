Die venezolanische Regierung hat die Verantwortung für die kurzzeitige Festnahme von Parlamentspräsident Guaidó von sich gewiesen.

Kommunikationsminister Rodríguez sagte in Caracas, Mitarbeiter des Geheimdienstes Sebin hätten eigenmächtig und unrechtmäßig gehandelt. Vier Agenten seien ihrer Posten enthoben worden. Guaidó sagte daraufhin, wenn das stimme, habe Präsident Maduro keine Kontrolle mehr über die Sicherheitskräfte im Land.



Der Oppositionspolitiker war gestern ergriffen worden, als er auf dem Weg zu einer Versammlung war. Nach einer Stunde wurde er wieder freigelassen. Guaidó hat Maduro offen herausgefordert und seine Präsidentschaft als illegal bezeichnet. Er strebt Neuwahlen an und will das Amt selbst vorübergehend übernehmen.