Die Regierung in Venezuela lockert die strenge Kontrolle der Wechselkurse.

Damit reagiert sie auf die dramatische Wirtschaftskrise. Devisen sollen künftig frei gehandelt werden können, hieß es in einer Gesetzesinitiative. So solle Spekulanten das Handwerk gelegt und das Land attraktiver für Investoren gemacht werden.



Venezuela gilt zwar als das ölreichste Land der Welt, verfügt aber wegen Korruption und Misswirtschaft kaum noch über Devisen, um beispielsweise Lebensmittel oder Medikamente zu importieren. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert bis Ende des Jahres eine Rekord-Inflationsrate von einer Million Prozent. Die Entwicklung in dem südamerikanischen Land sei vergleichbar mit dem Preisverfall in der Weimarer Republik in Deutschland im Krisenjahr 1923, erklärte der IWF.