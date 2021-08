In Venezuela haben sich Regierung und Opposition auf die Einleitung eines Dialogs verständigt.

Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt unterzeichneten Vertreter beider Seiten eine Vereinbarung, Gespräche zur Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Krise im Land aufzunehmen. Die Opposition fordert freie Wahlen und die Freilassung der politischen Gefangenen, die sozialistische Regierung strebt eine Lockerung der internationalen Sanktionen an. Bei den Verhandlungen in Mexiko war Norwegen als Vermittler aufgetreten. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Gesprächsrunden zwischen Regierung und Opposition, die aber keine Fortschritte brachten.



In Venezuela gibt es seit Jahren einen erbitterten Machtkampf zwischen Präsident Maduro und der Opposition um den Politiker Guaidó, der von westlichen Ländern unterstützt und als Venezuelas Staatschef anerkannt wird.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.