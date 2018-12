Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert die Freilassung eines seit sechs Wochen in Venezuela inhaftierten deutschen Journalisten.

Dem 32-jährigen Billy Six wird Spionage und Rebellion vorgeworfen. Reporter ohne Grenzen bezeichnet das als hanebüchen und in keiner Weise belegt. Er sei offenbar wegen seiner Recherchen verhaftet worden. Six, der unter anderem für die Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben hat, wurde nach Angaben von Unterstützern am 17. November festgenommen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin bemüht sich die Deutsche Botschaft um einen Haftbesuch, bisher jedoch ohne Erfolg.