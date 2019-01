Russland hat die US-Sanktionen gegen den Ölsektor in Venezuela als rechtswidrig kritisiert.

Außenminister Lawrow sagte, damit mische sich die Regierung in Washington unzulässig in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes ein. Er warf den USA zudem vor, mithilfe der Strafmaßnahmen venezolanisches Staatsvermögen konfiszieren zu wollen. Ein Kreml-Sprecher betonte, Moskau werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um auch die eigenen Interessen vor Ort zu verteidigen. Der venezolanische Präsident Maduro kündigte ebenfalls an, gegen die Strafmaßnahmen juristisch vorzugehen. Er sagte, sein Land werde den staatlichen Ölkonzern PDVSA vor Gerichten in den Vereinigten Staaten verteidigen. Zuvor hatte US-Finanzminister Mnuchin unter anderem mitgeteilt, Vermögenswerte von PDVSA in Milliardenhöhe in den USA zu blockieren.