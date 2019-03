Russland hat sich besorgt über die Haltung der USA zur Krise in Venezuela geäußert.

Die Nachrichtenagentur Tass zitiert die Vorsitzende des Föderationsrates, Matwijenko, mit den Worten, man fürchte, dass die USA einen Anlass zur Intervention in Venezuela provozieren könnten. Man werde alles tun, um dies zu verhindern. Das russische Außenministerium teilte mit, man sei zu bilateralen Gesprächen mit den USA über die Venezuela-Krise bereit. Außenminister Lawrow habe in der Sache bereits mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Pompeo telefoniert.



Die russische Regierung stützt den venezolanischen Präsidenten Maduro, die USA haben den selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt. Dieser rief seine Landsleute für heute und morgen zu Protesten auf. Zugleich kündigte er an, nach seinem Besuch in Ecuador nach Venezuela zurückkehren. Dort droht ihm die Festnahme, weil er trotz eines Verbots das Land verlassen hatte.