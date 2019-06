Wegen angeblicher Interventionspläne befindet sich der venezolanische Rat für Verteidigung und Sicherheit ab sofort in ständiger Sitzung.

Das teilte Präsident Maduro am Abend in der Hauptstadt Caracas mit. Das Gremium solle Maßnahmen gegen die angeblich von den USA geschmiedeten Pläne für ein militärisches Eingreifen in dem südamerikanischen Land entwickeln.



Dem Rat gehören Vertreter der Regierung, des Militärs und der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung an.



In Venezuela stehen sich Staatschef Maduro und der von vielen Ländern anerkannte Übergangspräsident Guaido in einem Machtkampf gegenüber.