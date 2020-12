In Venezuela hat die Sozialistische Partei von Staatschef Maduro nach offiziellen Angaben die Parlamentswahl gewonnen.

Damit dürfte die Position des selbsternannten Interimspräsidenten und Oppositionsführers Guaido weiter geschwächt werden. Wie die Wahlbehörde in Caracas mitteilte, kommen die Sozialisten auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Die Opposition erhielt 18 Prozent. Allerdings hatte das größte Bündnis der Oppositionsparteien zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Beteiligung war in der Folge mit nur 31 Prozent gering.



Die Europäische Union erkennt das Ergebnis nicht an. Auch US-Außenminister Pompeo erklärte, die Wahl in Venezuela sei eine Farce gewesen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, die Wahlen seien weder frei noch fair gewesen. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung sei ein Ausdruck dafür, dass auch die Bevölkerung wenig Vertrauen gehabt habe.

