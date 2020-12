In Venezuela hat die Sozialistische Partei von Staatschef Maduro die Parlamentswahl gewonnen.

Das teilte die Wahlbehörde in der Hauptstadt Caracas mit. Demnach kommen die Sozialisten auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Die Opposition erhielt 18 Prozent. Sie hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Beteiligung war in der Folge mit nur 31 Prozent niedrig. Stimmberechtigt waren rund 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger.



Die venezolanische Nationalversammlung war bislang die letzte noch nicht von Staatschef Maduro kontrollierte Institution in Venezuela. Die Opposition verfügte dort über eine Zweidrittel-Mehrheit. In dem südamerikanischen Land liefert sich der selbsternannte Interimspräsident und Oppositionsführer Guaido seit fast zwei Jahren einen Machtkampf mit Maduro. Guaido wird von etlichen Ländern anerkannt, in Venezuela selbst konnte er sich bislang aber nicht durchsetzen.

