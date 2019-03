Nach dem Blackout in Venezuela sind große Teile des Landes nach wie vor von der Stromversorgung abgeschnitten. Venezuelas Regierung macht einen Cyberangriff für den Stromausfall verantwortlich, die Oppostion wirft dem Präsidenten hingegen Missmanagement vor.

Der beispiellose Stromausfall ist auch nach fast zwei Tagen nicht beendet.

Korrespondenten berichten von zum Teil chaotischen Zuständen auf den Straßen und in einigen Krankenhäusern. Telefon- und Internetverbindungen waren unterbrochen. In Wohnhäusern fiel die Trinkwasserversorgung aus, weil das Wasser mit Hilfe elektrischer Pumpen verteilt wird.



Präsident Maduro warf den USA vor, einen sogenannten "Stromkrieg" gegen sein Land zu führen. Der Angriff soll sich gegen eine Kontrolleinrichtung des Wasserkraftwerks Guri gerichtet haben, das 80 Prozent des landesweiten Strombedarfs deckt. Kommunikationsminister Rodríguez kündigte an, der UNO Beweise für eine Verstrickung der Vereinigten Staaten vorzulegen. Den Angaben zufolge wird in wenigen Tagen eine Delegation der UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet in dem südamerikansichen Land erwartet.

Ursache für Stromausfall unklar

Die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó machte hingegen fehlende Investitionen in das Stromnetz und Missmanagement der Regierung verantwortlich. In weiten Teilen der Hauptstadt Caracas und den angrenzenden Bundesstaaten konnte die Stromversorgung nur kurzzeitig wiederhergestellt werden.



Immer wieder kommt es in Venezuela zu Ausfällen der Stromversorgung. Nach Angaben der Ärzteorganisation "Médicos por la Salud" sind seit November bis Februar 79 Menschen in Hospitälern gestorben, weil der Strom ausgefallen war.

Neue Massenproteste erwartet

Der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó rief für heute zu neuen Massenprotesten auf. Guaidó will Maduro aus dem Amt drängen und Neuwahlen organisieren.



Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, wird Präsident Trump den brasilianischen Staatschef Bolsonaro am 19. März in der US-Hauptstadt empfangen. Bei den Gesprächen solle es auch um die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela gehen.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Hardt sagte dem RBB-Hörfunk, der landesweite Stromausfall sei ein weiteres Indiz für das allgemeine Missmanagement unter Maduro. Der CDU-Politiker stellte sich hinter den Vorschlag von Außenminister Maas zu weiteren Sanktionen. So ließen sich zum Beispiel Konten einfrieren oder der Exporthandel sperren.