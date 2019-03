In Venezuela hat es Medienberichten zufolge einen landesweiten Stromausfall gegeben.

In der Hauptstadt Caracas habe ein Verkehrschaos geherrscht, heißt es. Mitten im Feierabendverkehr sei die Metro ausgefallen, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht. Informationsminister Rodriguez sprach von Sabotage und machte Gegner von Präsident Maduro für den Stromausfall verantwortlich. In dem Land gibt es aber des Öfteren Unterbrechungen der Energieversorgung. Grund dürften mangelnde Investitionen in das Stromnetz sein.



Unterdessen erwägt die Europäische Union angesichts des Machtkampfs in Venezuela, den Druck auf die Regierung in Caracas zu erhöhen. Bundesaußenminister Maas sagte im ZDF, beim jüngsten Treffen mit seinen EU-Kollegen sei darüber gesprochen worden, dass der Zeitpunkt für weitere Sanktionen gegen das Maduro-Regime kommen könne. Details nannte er nicht.



Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, fordert ein schärferes Vorgehen. Dies betreffe Personen aus dem Umfeld von Präsident Maduro sowie Wirtschaftssanktionen, sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Die Elite des Landes bereichere sich. "Wir müssen die Konten dieser Personen sperren und verhindern, dass das Geld weiterhin dem Volk entzogen wird", sagte Hardt. Die Europäische Union müsse die Zügel anziehen gegen das Regime Maduro.