In Venezuela haben Tausende Menschen wegen des tagelangen Stromausfalls gegen die Regierung demonstriert.

An einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas nahm auch der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó teil. Er sagte, der Regierung werde es nicht gelingen, die Menschen einzuschüchtern. Es werde solange Proteste geben, bis ganz Venezuela frei sei.



Wegen des Stromausfalls in Teilen des Landes leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Guaidó ein. Es bestehe der Verdacht, dass der Oppositionspolitiker in einen Angriff auf das Stromnetz verwickelt sei, sagte Generalstaatsanwalt Saab. Die Regierung von Staatspräsident Maduro wirft den USA vor, eine Cyberattacke auf das Stromnetz verübt zu haben. Washington unterstützt Guaidó im Machtkampf gegen Maduro.