Vor der geplanten Lieferung von Hilfsgütern hat die venezolanische Regierung eine Teilschließung der Grenze nach Kolumbien angeordnet. Vizepräsidentin Rodríguez teilte über Twitter mit, die Maßnahme sei vorübergehend und betreffe drei Grenzübergänge in der Stadt Táchira. Grund seien Drohungen der kolumbianischen Regierung gegen die Souveränität Venezuelas. Die USA warnten das venezolanische Militär vor Gewaltanwendung.

Angesichts der Versorgungskrise im Land wollen heute tausende freiwillige Helfer Hilfsgüter von Kolumbien aus nach Venezuela bringen. Die humanitäre Hilfe ist zum Spielball im Machtkampf zwischen dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó und Staatschef Maduro geworden. Maduro sieht die Hilfslieferungen als Vorwand für eine US-amerikanische Invasion. Auch in Brasilien stehen 200 Tonnen Hilfsgüter bereit. Hier hat Maduro ebenfalls die Grenze schließen lassen.



Trotz eines Ausreiseverbots reiste Guaidó gestern zu einem Benefizkonzert in die kolumbianische Grenzstadt Cúcuta. Dort wurde er von Zehntausenden mit Jubelrufen empfangen. In Venezuela wurden mehrere Fernsehstationen und Internetseiten, die das Konzert übertrugen, offenbar blockiert. Regierungsanhänger organisierten in Venezuela ebenfalls ein großes Konzert.