US-Präsident Trump hat Venezuela mit weiteren Sanktionen gedroht.

Er sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro in Washington, die Maßnahmen könnten noch deutlich härter werden. Erst heute waren weitere Sanktionen verhängt worden, betroffen ist der Goldsektor. US-Finanzminister Mnuchin warf Venezuelas Präsident Maduro und dessen Umfeld vor, sie plünderten die Bodenschätze des Landes, um sich selbst zu bereichern.



Trump brachte bei seinem Treffen mit Bolsonaro die Möglichkeit eines Beitritts Brasiliens zur Nato ins Spiel. Er beabsichtige, das südamerikanische Land als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einzustufen. Möglicherweise sei auch ein Nato-Beitritt denkbar, so Trump.