US-Präsident Trump hat erneut damit gedroht, militärisch in Venezuela einzugreifen. Dies sei sicherlich eine Option, bekräftigte Trump in einem Fernsehinterview. Ein Gespräch mit Präsident Maduro habe er abgelehnt, als dieser vor einigen Wochen darum gebeten habe, betonte der US-Präsident.

Washington hatte wiederholt erklärt, man halte sich im Umgang mit Venezuela alle Optionen offen. Trump gehörte zu den ersten Politikern, die den Oppositionspolitiker Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt haben. Heute endet ein Ultimatum Deutschlands und sechs weiterer EU-Staaten. Sie haben Staatschef Maduro aufgerufen, eine freie Neuwahl der Präsidentschaft anzusetzen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó anerkennen.

Maduro warnt vor Bürgerkrieg

Maduro erklärte unterdessen, im Land hätten sich Milizen zum Schutz der Regierung gebildet. In den Fabriken und in den Universitäten sei das Volk dabei, sich zu bewaffnen, sagte Maduro einem spanischen Fernsehsender. Die Gruppen bereiteten sich darauf vor, das Land zu verteidigen. Maduro schloss einen Bürgerkrieg in Venezuela nicht aus. Alles hänge von den USA und deren Verbündeten ab. Maduro wirft ihnen vor, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen.