US-Präsident Trump hat US-Bürger angesichts der Krise in Venezuela vor Reisen in das Land gewarnt.

Man müsse mit massiven Protesten rechnen, teilte Trump mit. Amerikaner sollten Venezuela bis auf Weiteres nicht besuchen. Zugleich meinte Trump, das jüngste Gesprächsangebot des venezolanischen Präsidenten Maduro an die Opposition sei ein Erfolg der US-Sanktionen. Maduro hatte seinen Gegnern Verhandlungen angeboten, gleichzeitig aber erklärt, dass er Forderungen nach einer vorgezogenen Präsidentenwahl nicht nachgeben will. In einer Videobotschaft wandte sich Maduro an die US-Bürger. Darin warnte er vor einem militärischen Eingreifen. Man dürfe kein Vietnam in Südamerika zulassen, sagte Maduro.



Im Machtkampf in Venezuela unterstützen die USA den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó, gegen den inzwischen ein Ausreiseverbot verhängt wurde.