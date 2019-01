Die Staatskrise in Venezuela wird von den Parteien in Deutschland unterschiedlich betrachtet. Die Meinungen reichen von einem "Putschversuch" über Forderungen nach aktiverer Unterstützung der Opposition bishin zum Vorschlag, Neuwahlen als Ausweg aus der Krise durchzuführen.

Die Fraktion der Partei Die Linke sprach von einem Putschversuch, nachdem sich der oppositionelle Parlamentspräsident Guaidó dort zum Interimspräsident erklärt hatte. Bundesaußenminister Maas müsse im UNO-Sicherheitsrat eine Anerkennung des selbsternannten Interims-Staatschef Guaidó zurückweisen, ebenso die militärischen Drohungen der USA gegen Venezuela, hieß es auf Twitter. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hänsel erklärte, man müsse Präsident Maduro nicht kritiklos begegnen, aber die Anerkennung eines selbsternannten Präsidenten widerspreche jeglichen demokratischen Grundprinzipien.

Anerkennen oder nicht anerkennen

Der FDP-Außenpolitiker Djir-Sarai sagte dagegen, Deutschland müsse Guaidó anerkennen. Er kritisierte die Erklärung der Bundesregierung zu Venezuela als "zögerlich". Am Morgen hatte sich der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Graf Lambsdorff im Deutschlandfunk ähnlich geäußert. Regierungssprecher Seibert sprach sich für einen politischen Prozess in Venezuela aus, an dessen Ende Wahlen stehen sollten. Auch die Grünen forderten Neuwahlen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, verlangte, Präsident Maduro müsse abtreten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen (CDU), mahnte, Deutschland müsse dem Beispiel der Europäischen Union folgen und sich klar für die demokratischen Kräfte in Venezuela aussprechen.

Auch internationale Gemeinschaft gespalten

In Venezuela selbst sprach der erst kürzlich für eine zweite Amtszeit vereidigte Staatschef Maduro von einem Staatsstreich und warf den Vereinigten Staaten vor, eine Marionettenregierung einsetzen zu wollen. Er verkündete den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA. Washington sprach ihm das Recht dazu indes ab. Die USA, Kanada und mehrere lateinamerikanische Staaten erkannten Guaidó an. Russland, die Türkei, China, Mexiko und Kuba stützen dagegen Maduro. Moskau warnte Washington vor einem militärischen Eingreifen in Venezuela. Die Europäische Union forderte ebenso wie die Bundesregierung farie und glaubwürdige Neuwahlen