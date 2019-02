Die UNO will sich im venezolanischen Machtkampf neutral verhalten.

Man werde an keinem Treffen internationaler Unterstützergruppen teilnehmen, teilte Generalsekretär Guterres mit. So solle die "Glaubwürdigkeit" der Vereinten Nationen auf beiden Seiten gewahrt werden. Derzeit berät eine Kontaktgruppe mehrerer Länder der EU und Lateinamerikas über Möglichkeiten einer friedlichen Beilegung des Konflikts. Eine direkte Vermittlung ist bislang nicht vorgesehen. In Venezuela selbst brachte der kürzlich für eine zweite Amtszeit vereidigte Staatschef Maduro Papst Franziskus als Mittler für einen Dialog ins Spiel. Zuvor hatte das Außenministerium in Caracas die Anerkennung des Oppositionspolitikers Guaidó als Interimspräsidenten durch mehrere europäische Länder einschließlich Deutschland scharf kritisiert.



Auch Russland bezeichnete den Schritt als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes.