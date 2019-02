UNO-Generalsekretär Guterres hat die Eskalation der Gewalt im Streit um Hilfsgüter für Venezuela verurteilt.

Er erklärte in New York, er sei schockiert und traurig über den Tod mehrerer Zivilisten an der Grenze zu Kolumbien. Guterres rief die Konfliktparteien auf, die Spannungen zu senken und eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, teilte mit, die venezolanische Regierung müsse ihre Truppen davon abhalten, gegen unbewaffnete Demonstranten und gewöhnliche Bürger mit übertriebener Gewalt vorzugehen.



Die Krise in Venezuela ist ab heute auch Thema im UNO-Menschenrechtsrat in Genf, dessen vierwöchige Sitzung von Guterres eröffnet wird.