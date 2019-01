Mit dem Machtkampf in Venezuela befasst sich heute der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung.

US-Außenminister Pompeo will nach Angaben aus Washington die übrigen Mitglieder des Sicherheitsrats dazu auffordern, den Parlamentspräsidenten Guaidó als verfassungsmäßigen Übergangspräsidenten anzuerkennen. Die venezolanische Regierung von Präsident Maduro kündigte an, Außenminister Montserrat zu der Sitzung nach New York zu schicken.



Guaidó hatte sich am Mittwoch selbst zum Präsidenten Venezuelas erklärt. Die USA und viele andere amerikanische Länder erkannten ihn als Staatsoberhaupt an. Aus dem US-Finanzministerium hieß es am Abend, man werde zudem nun den finanziellen Druck auf Maduro erhöhen.