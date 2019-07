Die Vereinten Nationen sehen begründete Hinweise auf massenhafte außergerichtliche Hinrichtungen in Venezuela.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet sprach von einer schockierend hohen Zahl und machte dafür die Sonderpolizei FAES verantwortlich. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 5.200 Menschen bei Polizeieinsätzen getötet; nach offizieller Darstellung hatten sie Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Hinzu kommen fast 1.600 ähnliche Fälle zwischen Januar und Mai dieses Jahres. Bachelet sagte, der Verdacht sei begründet, dass viele dieser Tötungen als außergerichtliche Hinrichtungen zu bewerten seien.



Sie forderte die Regierung in Caracas auf, die Sonderpolizei aufzulösen und eine unabhängige Untersuchung einzuleiten. Morgen will sie ihren Bericht dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf vorlegen.