Die in Venezuela verbliebenen US-Diplomaten müssen das Land vorerst doch nicht verlassen.

Die Regierung rückte von ihrem 72-Stunden-Ultimatum ab. Stattdessen solle nun über - wie es hieß - Interessenvertretungen in den jeweiligen Hauptstädten verhandelt werden, teilte das Außenministerium in Caracas mit. Diese könnten beispielsweise konsularische Dienste anbieten. Sollte es darüber jedoch binnen 30 Tagen keine Einigung geben, müssten die amerikanischen Diplomaten das Land verlassen. - Ein Großteil des Personals der US-Botschaft ist ohnehin nicht mehr in Venezuela; lediglich eine Notbesetzung hält den Betrieb noch aufrecht.



Nachdem die USA Parlamentspräsident Guaido als selbsternannten Interimsstaatschef anerkannt hatten, brach Präsident Maduro die diplomatischen Beziehungen zu Washington ab und verwies die US-Diplomaten des Landes. Derweil forderte der venezolanische Militärattaché in der amerikanischen Hauptstadt die Streitkräfte in seiner Heimat auf, sich hinter Guaido zu stellen. Im UNO-Sicherheitsrat blockierten Russland und China eine von den Vereinigten Staaten eingebrachte Erklärung zur Unterstützung Guaidos.