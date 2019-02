Venezuelas sozialistischer Staatschef Maduro hat vorübergehend ein Fernsehteam aus den USA im Präsidentenpalast festsetzen lassen.

Wie Korrespondenten berichten, ließ er den Reporter Jorge Ramos und seine Kollegen, die für den spanischsprachigen Sender Univision aus Miami arbeiten, zweieinhalb Stunden lang in einem Zimmer einschließen. Die Kameras und Handys seien beschlagnahmt worden. Präsident Maduro soll zuvor ein Interview abgebrochen haben. Während der Aufzeichnung habe der Reporter dem venezolanischen Staatschef Bilder von Jugendlichen gezeigt, die nach Lebensmitteln im Müll suchen. In dem Interview soll es auch um Fragen zu Demokratie, Folter und politische Gefangene in dem lateinamerikanischen Land gegangen sein.