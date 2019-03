Nach der Festnahme eines engen Mitarbeiters des selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaidó haben die USA neue Sanktionen gegen Banken in Venezuela verhängt.

Das teilte das Finanzministerium in Washington mit. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen die staatliche Bank Bandes und vier weitere Finanzinstitute. Die USA werfen venezolanischen Funktionären vor, mithilfe der Banken Geld außer Landes geschafft zu haben, um Präsident Maduro zu unterstützen.



Agenten des venezolanischen Geheimdienstes Sebin hatten am Donnerstag Guaidós Büroleiter Marrero festgenommen. In dem südamerikanischen Land stehen sich Guaido und Staatschef Maduro in einem Machtkampf gegenüber. Vor allem die Führungsriege des Militärs unterstützt Maduro.