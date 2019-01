Die USA haben Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA angekündigt.

Geplant ist, Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu blockieren. Finanzminister Mnuchin sagte, damit ziehe man diejenigen zur Verantwortung, die, Zitat, "für den tragischen Niedergang Venezuelas" verantwortlich seien. Sicherheitsberater Bolton sagte, man wolle verhindern, dass das Vermögen des venezolanischen Volkes noch weiter geplündert werde.



Bolton wie Mnuchin nennen in diesem Zusammenhang ausdrücklich Präsident Maduro, den die USA nicht mehr anerkennen. Stattdessen stützen sie den Politiker Guaidó, der sich zum Interimspräsidenten ausgerufen hat. Guaidó kündigte inzwischen an, die Kontrolle über das Auslandsvermögen Venezuelas zu übernehmen.