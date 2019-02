Die USA arbeiten nach Angaben von Vizepräsident Pence an einem Machtwechsel in Venezuela.

Dies sei nicht die Zeit für Dialog. Es sei an der Zeit, das Regime zu beenden, sagte Pence bei einem Treffen mit Exil-Venezolanern in Florida. Washington strebe einen friedlichen Wandel in dem lateinamerikanischen Land an, damit der Oppositionspolitiker Guaidó an die Macht komme. Der selbsternannte venezolanische Interimspräsident lehnte Angebote Mexikos und Uruguays ab, im Machtkampf mit Staatschef Maduro zu vermitteln. In einem Brief bat Guaidó die Präsidenten beider Länder, Obrador und Rosas, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Sich neutral zu verhalten bedeute, sich auf die Seite Maduros zu stellen.



Guaidó rief seine Anhänger für morgen zur größten Demonstration in der Geschichte des Landes auf. Mit den Kundgebungen solle dem Ultimatum von vier der 28 EU-Mitgliedstaaten Nachdruck verliehen werden. Demnach soll Staatschef Maduro bis Sonntag eine Neuwahl zur Präsidentschaft ansetzen, andernfalls wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen. Auch die Unterstützer von Präsident Maduro sind morgen zu Demonstrationen aufgerufen.