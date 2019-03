Die USA haben dem selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaidó zur sicheren Rückkehr in sein Land gratuliert.

Guaidó sei während seines Auslandsaufenthalts diplomatisch erfolgreich gewesen, hieß es in einer Mitteilung des US-Außenministeriums. Die internationale Gemeinschaft müsse sich nun geschlossen gegen das brutale Regime von Präsident Maduro stellen.



Guaidó war nach einer zehntägigen Reise durch mehrere Länder in der Region unbehelligt in sein Heimatland zurückgekehrt. Auf dem Flughafen der Hauptstadt Caracas wurde er von einer jubelnden Menge empfangen. Für kommenden Samstag rief er zu landesweiten Protesten gegen Präsident Maduro auf. Rund 50 Staaten haben Guaidó bislang als Übergangspräsidenten anerkannt. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich zum Interimsstaatschef erklärt hat.