Die USA haben im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution zum Machtkampf in Venezuela vorgelegt.

Nach Angaben von Diplomaten bezeichnet der Textentwurf das venezolanische Parlament als die einzige demokratisch gewählte Institution in dem Land. Gefordert wird ein politischer Prozess, der zu einer neuen, freien und fairen Präsidentschaftswahl führt. Russland sprach sich demnach bereits gegen den Entwurf aus und kündigte ein Veto an.



In Venezuela herrscht seit Wochen ein erbitterter Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und Parlamentspräsident Guaidó, der sich zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat. Mittlerweile haben sich rund 40 Länder hinter Guaidó gestellt, unter ihnen die USA und viele EU-Staaten. Russland ist ein Verbündeter Maduros.