Die USA haben weitere Sanktionen gegen Venezuela verhängt.

Das Finanzministerium in Washington teilte mit, die neuen Strafmaßnahmen richteten sich gegen die Gouverneure von vier venezolanischen Bundesstaaten. Sie hätten unter anderem dazu beigetragen, die Lieferung humanitärer Hilfe zu blockieren.



US-Vizepräsident Pence appellierte an die Staaten der Lima-Gruppe, das venezolanische Vermögen aus Öl-Einnahmen zu blockieren. Die Gruppe, zu der 14 amerikanische Staaten gehören, verlangte bei einem Treffen in Bogota, wegen der Blockade von Hilfslieferungen an den venezolanischen Grenzen den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten. Dieser solle die Weigerung von Präsident Maduro, ausländische Hilfe ins Land zu lassen, als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" ahnden, heißt es in einer Erklärung.