Die USA haben Sanktionen gegen den Sohn des venezolanischen Präsidenten Maduro verhängt.

Dies teilte Finanzminister Mnuchin in Washington mit. Zur Begründung hieß es, der Sohn Maduros sei an Propaganda und Zensur beteiligt, er habe von den venezolanischen Minen profitiert und dem Militär geholfen, humanitäre Hilfe aus dem Land fernzuhalten.



Die USA unterstützen im Machtkampf in Venezuela Maduros Herausforderer Guaidó. Dieser hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten erklärt.