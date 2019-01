In der Venezuela-Krise haben die USA eine Warnung an die Regierung in Caracas gerichtet. Der Nationale Sicherheitsberater Bolton erklärte, jede Form von Gewalt oder Einschüchterung gegen amerikanische Diplomaten, den selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó oder das von der Opposition dominierte Parlament wären ein schwerer Anschlag auf den Rechtsstaat.

Ein solches Vorgehen hätte eine deutliche Reaktion Washingtons zur Folge. Konkreter äußerte sich Bolton nicht. In Venezuela selbst forderte Guaidó die Soldaten des Landes erneut auf, Staatschef Maduro nicht länger die Treue zu halten. Er werde den Plan vorantreiben, eine Übergangsregierung unter seiner Führung mit Mitgliedern des Parlaments zu errichten.



Derweil mahnte Papst Franziskus eine friedliche und gerechte Lösung der Krise sowie die Einhaltung der Menschenrechte an. Er äußerte sich in Panama-Stadt, wo der diesjährige Weltjugendtag zu Ende ging.