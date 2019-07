Die USA haben der venezolanischen Regierung vorgeworfen, einen inhaftierten Marineoffizier gefoltert und ermordet zu haben.

Das US-Außenministerium erklärte in Washington, der venezolanische Korvettenkapitän Acosta Arévalo sei gestorben, während er sich in der Gewalt der - Zitat - "Schläger" von Staatschef Maduro befunden habe. Auch die Lima-Gruppe, der rund ein Dutzend südamerikanischer Staaten sowie Kanada angehören, erklärte, Arévalo sei Opfer eines Mordes geworden.



Der Offizier war einer von 13 Militärangehörigen, die in der vergangenen Woche wegen eines angeblichen Komplotts gegen Maduro festgenommen worden waren. Nach Angaben der Regierung brach er bei einer Gerichtsanhörung zusammen und starb im Krankenhaus. Die venezolanische Staatsanwaltschaft kündigte eine Untersuchung an.