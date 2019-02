Die USA wollen die Lieferung von Hilfsgütern nach Venezuela zum Thema im UNO-Sicherheitsrat machen.

Über eine entsprechende Resolution, die auch einen Aufruf zu Neuwahlen beinhaltet, solle noch in dieser Woche abgestimmt werden, sagte der US-Beauftragte für Venezuela, Abrams. Ein mögliches Veto Russlands bezeichnete er als beschämend. Der russische UNO-Botschafter Nebensja erklärte, da der venezolanische Präsident Maduro die Hilfslieferungen nicht genehmigt habe, verstießen sie gegen die Souveränität des Landes. Wegen der Lieferungen hatte es gewaltsame Auseinandersetzungen mit mehreren Toten an den Grenzen Venezuelas nach Kolumbien und Brasilien gegeben. Nach neuen Angaben der kolumbianischen Behörden sind in den vergangenen Tagen mehr als 300 Angehörige der venezolanischen Armee desertiert.