Die USA ziehen einen Teil ihrer Diplomaten aus Venezuela ab.

Das Außenministerium in Washington teilte mit, alle nicht dringend benötigten Mitarbeiter würden das lateinamerikanische Land aus Sicherheitsgründen verlassen. Die Botschaft in Caracas werde aber geöffnet bleiben. Venezuelas umstrittener Staatschef Maduro hatte am Mittwoch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA verkündet und alle US-Diplomaten zum Verlassen des Landes aufgefordert. Die USA hatten das zurückgewiesen. Washington erkennt Maduro nicht mehr als Präsidenten an und unterstützt im Machtkampf in Venezuela den oppositionellen Parlamentspräsidenten Guaidó, der sich zum Interimspräsidenten erklärt hat.



Die Spitze des venezolanischen Militärs stellte sich hinter Maduro und warnte vor einem Bürgerkrieg. Verteidigungsminister Padrino sagte in Caracas, Gewalt werde die Probleme des Lande nicht lösen. Zugleich sprach er sich für einen Dialog zwischen Regierung und Opposition aus. - Die USA beantragten eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates.