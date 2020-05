In Venezuela sind bei einem Gefängnisaufstand mindestens 17 Menschen getötet worden.

In manchen Medien ist sogar von mehr als 40 Toten die Rede. Die Rebellion ereignete sich nach Angaben der Armee in einem Gefängnis im Bundesstaat Portuguesa. Demnach unternahm eine Gruppe von Häftlingen einen Fluchtversuch und lieferte sich Kämpfe mit den Wachen. Es ist noch unklar, ob es auf beiden Seiten Tote gab.



Hintergrund des Aufstandes ist nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten, dass die Gefangenen wegen der in dem Land geltenden Corona-Schutzmaßnahmen seit Wochen keinen Besuch mehr erhalten dürften und zudem sowohl mit Medikamenten als auch mit Nahrungsmitteln und Wasser schlecht versorgt würden.



In den Gefängnissen Venezuelas kommt es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. Viele der meist völlig überfüllten Haftanstalten werden von bewaffneten Gangs kontrolliert.