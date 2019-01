Die USA haben die EU-Staaten aufgerufen, den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaidó als legitimen Staatschef des Landes anzuerkennen.

Die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Breier sagte in Washington, man ermutige alle Regierungen in Europa, das Volk von Venezuela und die dortige Übergangsregierung durch die Anerkennung Guaidós zu unterstützen. Diesen Schritt seien bereits 20 andere Staaten gegangen.



Die EU ist in der Frage uneins. Das Europaparlament erkannte Guaidó gestern per Beschluss an. Mehrere Mitgliedstaaten - darunter Deutschland - haben dem venezolanischen Staatschef Maduro ein Ultimatum bis Sonntag gesetzt, um Neuwahlen anzusetzen. Ansonsten wollen auch sie Guaidó anerkennen. Die EU-Außenminister beschlossen gestern bei einem Treffen in Bukarest, über eine Kontaktgruppe mit lateinamerikanischen Ländern nach Lösungen zu suchen. Maduro wird von fünf Staaten unterstützt, nämlich China, Russland, Bolivien, Kuba und Nicaragua.