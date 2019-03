Die USA haben nach offiziellen Angaben Sanktionen gegen sechs ranghohe venezolanische Sicherheitskräfte verhängt.

Darunter sind Mitarbeiter der Nationalgarde und der Polizei, denen das Finanzministerium in Washington eine Mitverantwortung für die Blockade der humanitären Hilfslieferungen nach Venezuela gibt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Personen aus dem Umfeld von Präsident Maduro mit Visa-Restriktionen belegt.



Die USA unterstützen in dem Machtkampf in Venezuela den selbsterklärten Übergangspräsidenten Guaidó. Dieser hält sich derzeit im Ausland auf. Nach Angaben des argentinischen Präsidenten Macri wird Guaidó heute in Buenos Aires erwartet.