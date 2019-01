Die internationale Anerkennung des selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaidó nimmt zu: Auch Israel und Australien betrachten den Oppositionsführer nun als legitimen Staatschef seines Landes. Die USA warnten die Regierung in Caracas mit scharfen Worten vor Gewalt gegen Guaidó.

Die Regierungen in Jerusalem und Canberra gaben ihre Entscheidungen in der Nacht unserer Zeit bekannt. Die beiden Länder schlossen sich damit den USA, Kanada und einer Reihe südamerikanischer Staaten an, die sich offiziell hinter Guaidó gestellt haben. Der venezolanische Parlamentspräsident hatte sich am vergangen Mittwoch zum Übergangspräsidenten erklärt.



US-Sicherheitsberater Bolton warnte die Regierung in Caracas vor jeder Form von Gewalt oder Einschüchterung gegen Guaidó, das von der Opposition dominierte Parlament oder amerikanische Diplomaten. Ein solches Vorgehen hätte eine deutliche Reaktion Washingtons zur Folge, sagte Bolton, äußerte sich aber nicht konkreter. Die US-Regierung erklärte, sie erkenne einen Unterstützer Guaidós namens Vecchio als neuen Botschafter Venezuelas an.



Derweil mahnte Papst Franziskus eine friedliche und gerechte Lösung der Krise sowie die Einhaltung der Menschenrechte an. Er äußerte sich in Panama-Stadt, wo der diesjährige Weltjugendtag zu Ende ging.